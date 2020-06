Tuttosport- Leao, Milan pazienza a tempo. Sul futuro si aprono ipotesi

Tuttosport, iniziano a vacillare le certezze sul futuro di Leao, in goal contro il Lecce ma reduce da una stagione altamente deludente

PROBABILE PRESTITO- In goal a Lecce, un’esultanza probabilmente ironica quanto polemica, secondo il quotidiano piemontese, il Milan starebbe pensando alla cessione in prestito. Giocare sarebbe l’unico modo per riportarlo ai livelli del suo talento, proprio per questo un prestito potrebbe fargli bene.