Tuttosport: la Juventus punta Calhanoglu, rinnovo complicato con il Milan

Tuttosport: il Milan non riesce a trovare l’intesa per il rinnovo di contratto con Hakan Calhanoglu e per questo motivo la Juventus…

Milan e Calhanoglu sempre più lontani. L’agente del turco avrebbe chiesto al club di Via Aldo Rossi una cifra pari a 7 milioni di euro netti all’anno. La dirigenza rossonera non sarebbe per nulla intenzionata ad accettare, spingendosi sino ad un massimo di 4 milioni.

La situazione è quasi compromessa, a meno di clamorosi colpi di scena, dettati magari dallo stesso ex Bayer Leverkusen. Nel frattempo, stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus si sarebbe fatta avanti e sarebbe pronta già in questo mercato invernale a strappare il giocatore al Milan. Qualora non dovesse riuscirci, punterebbe a prelevarlo a parametro zero in estate.