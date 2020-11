Pellegatti: «Calhanoglu? Vorrei restasse, ma a queste condizioni no»

Carlo Pellegatti ha fatto i nomi di Federico Bernardeschi e di Christian Eriksen in caso in cui Hakan Calhanoglu lasciasse il Milan

Carlo Pellegatti, famosissimo giornalista, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove ha parlato della questione Hakan Calhanoglu e del suo rinnovo di contratto con il Milan.

Pellegatti ha detto: «Sappiamo quale sia la situazione di Hakan. Il Milan, per il rinnovo, offre il 40% in più del suo attuale contratto, ma il giocatore sembrerebbe volere una cifra simile a quella che percepisce Zlatan Ibrahimovic. Al momento Calhanoglu è un punto di riferimento della squadra, e vorrei restasse al Milan, ma non alle condizioni economiche che chiede lui. A quel punto, valuterei uno scambio con la Juventus per Federico Bernardeschi o con l’Inter per Christian Eriksen. Il Milan non può restare numericamente senza un giocatore importante».