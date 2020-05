Tuttosport: “Ibra Torna, Higuain no. Il Milan ritrova lo svedese”

Tuttosport, al centro della prima pagina Ibrahimovic di ritorno oggi dalla Svezia, poi due settimane di quarantena obbligatoria

Tuttosport, al centro della prima pagina Ibrahimovic di ritorno oggi dalla Svezia, poi due settimane di quarantena obbligatoria. Diversa invece la situazione per Kessie, ancora in Costa d’Avorio per problemi con i voli. Higuain rimane in Argentina, la Juve gli accorda un ulteriore permesso causa problemi familiari.

SBARCA IBRAHIMOVIC-“Ibra Torna, Higuain no. Il Milan ritrova lo svedese”. Così il quotidiano con le immagini dei due giocatori.