Rebus Kessié: ecco cosa aspetta l’ivoriano per poter tornare a Milano

Franck Kessié è rimasto bloccato in Costa d’avorio dopo che il paese africano ha stabilito la chiusura delle frontiere

Il Milan ha ripreso da tre giorni gli allenamenti individuali in quel di Milanello ma all’appello continuano a mancare due giocatori: Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. Se per Ibra l’arrivo è ufficialmente previsto per la giornata di lunedì (domani), per l’ivoriano una data di ritorno non è così facile da definire.

Kessié è infatti tornato in Costa d’avorio ad inizio pandemia, ma ora il paese africano ha chiuso le frontiere non permettendo ad alcun cittadino ivoriano di entrare o uscire dal Paese. Al momento l’unica possibilità è aspettare che la stretta del governo sugli spostamenti si allenti per poter permettere a Kessié di tornare in Italia.