Ibrahimovic torna in Italia lunedì, si ricompatta il gruppo rossonero

Ibrahimovic, lunedì lo svedese rientra in Italia. Il gruppo rossonero può finalmente ricominciare al calcio giocato

IBRAHIMOVIC – Ieri sono ricominciati gli allenamenti a Milanello nel rispetto delle regole imposte dal Governo per limitare i contagi da covid19. Stefano Pioli è già sul pezzo e pensa a come poter ripartire e portare il Milan in Europa. Inoltre, da lunedì anche Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia dopo un lungo periodo in Svezia.

Lo svedese era già d’accordo con la società per un rientro posticipato rispetto ad altri compagni. Si può dire che il gruppo si sta ricompattando e, in attesa di direttive sulla ripresa del campionato, sta pensando finalmente al calcio giocato per la gioia di moti tifosi.