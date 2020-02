Tuttosport- Donnarumma, anche Antonio alla prova rinnovo

Tuttosport, anche Antonio Donnarumma dovrà presto affrontare la questione rinnovo, contrattto in scadenza nel 2021

Tuttosport, non solo Gigio, anche il contratto del fratello Antonio è in scadenza nel 2021. Tanto si è parlato della questione in passato, ora molto probabilmente si ricomincerà a farlo per via del bilancio tra costo e presenze.

UN VECCHIO CONTRATTO- Secondo il quotidiano piemontese, i vertici rossoneri dovranno discutere con Mino Raiola anche del futuro di Antonio, il quale ha un contratto da 1 milione di euro a stagione stipulato con l’allora amministratore delegato Fassone.