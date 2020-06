Tuttosport- Coppa Italia: avanti Juve. Onore al Milan

Tuttosport, al centro della prima pagina l’analisi della gara tra Juventus e Milan, uno 0-0 significativo dal punto di vista di gioco e ritmo

ONORE AL MILAN- “Avanti Juve, onore al Milan”. Titola così il quotidiano piemontese odierno in prima pagina come se la sconfitta per il Milan fosse da portare con onore per un dichiarato e palese senso di inferiorità nei confronti della Juve, passata con due pareggi.