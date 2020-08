Tuttosport, anche Kessie all’operazione rinnovo, si tratta con l’agente del centrocampista per prolungare il contratto che scadrà nel 2022

LA GIORNATA DI IERI- Come riporta il quotidiano piemontese, nella giornata di ieri l’agente del giocatore è stato a Casa Milan per parlare del suo assistito con i dirigenti rossoneri. Obiettivo: rinnovo del contratto in scadenza tra due anni, come sopra riportato.