Kessie ora è un punto fermo, il Milan pensa al rinnovo del contratto

Frank Kessie è passato da giocatore da sacrificare sul mercato a punto fermo della squadra. Ora si punta al rinnovo

Frank Kessie è passato da giocatore da sacrificare sul mercato a punto fermo della squadra. Con Stefano Pioli l’ivoriano è diventato determinante sia in fase di recupero palla sia in fase realizzativa. Il giocatore nell’ultimo periodo è ai livelli della stagione all’Atalanta. Ora i rossoneri devono cercare di blindare il ragazzo che va in scadenza nel giugno del 2022. Entro la fine dell’estate la dirigenza milanista punta a rinnovare il contratto del centrocampista per non ritrovarsi tra 12 mesi in una situazione scomoda con il rischio di uno svincolo.