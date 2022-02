Tucceri: «Stereotipi? Ecco cosa ci ha aiutato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Martina Piemonte e Linda Tucceri hanno partecipato ad un evento di Fondazione Milan contro gli stereotipi di genere. Ecco cosa ha detto il difensore delle rossonere:

«Il Mondiale in Francia ha sicuramente aiutato a far conoscere il calcio femminile, quando ero là, i nostri parenti ci dicevano che il Mondiale veniva pubblicizzato in tv e che quando trasmettevano le nostre partite c’era tanta gente che le seguiva nei bar e nei locali sul mare, per noi è stato qualcosa di sorprendente che non ci aspettavamo»