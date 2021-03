Tsadjout brilla in Serie B: arriva il terzo gol stagionale con il Cittadella

Frank Tsadjout, attaccante classe ’99 di proprietà del Milan, ha siglato ieri sera contro il Pisa il 3° gol stagionale in Serie B

Continua l’ottima stagione in cadetteria per Frank Tsadjout. L’attaccante classe ’99 è andato a segno ieri nella vittoria del suo Cittadella contro il Pisa che consolida la formazione veneta in zona play-off.

Il ragazzo è ancora di proprietà del Milan, che continua a monitorare il suo rendimento. In 17 gare (14 da titolare) sono fino ad ora 3 gol e 3 assist. La volontà della dirigenza rossonera è di fargli fare esperienza in Serie A per la prossima stagione.