Tsadjout a MN24: «Ibra? Altre squadre senza di lui sarebbero crollate»

In esclusiva ai microfoni di Milan News 24, Frank Tsadjout ha rilasciato qualche dichiarazione sulla stagione dei rossoneri

In una lunga intervista ai nostri microfoni, Frank Tsadjout ha detto la sua sulla stagione del Milan. L’attaccante rossonero, in prestito al Cittadella, ha espresso tutta l’ammirazione per il lavoro svolto fin qui dalla squadra di Pioli. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sicuramente è una stagione entusiasmante che è anche il continuo di ciò che si era visto dopo il lockdown. È una squadra che vince e convince ed è bella da vedere. I tifosi, che negli ultimi anni hanno sofferto e non poco, si meritano una stagione del genere. Nonostante alcune recenti critiche, la squadra ha mantenuto un’identità ben precisa grazie al lavoro di mister Pioli che ha poi permesso di sopperire a diverse assenze. Altre squadre in mancanza di un giocatore del calibro di Ibrahimovic avrebbero subito un tracollo, cosa che al Milan non è successa perchè le basi erano solide. Da tifoso spero continuino così, poi tra qualche partita vedremo nel complesso come sarà andata la stagione.»