Trevisani sulla cessione di Tonali: «A livello economico l’operazione ci sta, ma…». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di TMW della cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Ecco le parole del giornalista:

«Dal punto di vista economico l’operazione ci sta, ma se tutto a questo poi è difficile chiedere alla gente di riempire gli stadi. Ora speriamo che questo porti ad ulteriori investimenti. Se dovesse prendere due centrocampisti al posto di Tonali, forti, non ti sei indebolito dal punto di vista strutturale. Se lo cedi vuol dire che sono più importanti i soldi anche del giocatore bandiera che avevi. È un dispiacere che vada via, ma soprattutto la Serie A che non si può difendere da altri campionati pieni di soldi. Devi avere idee per investire? Il Napoli lo ha dimostrato, il problema reale è che la stessa squadra che ci ha fatto vedere che la competenza vale, in un colpo solo ha mandato via Maldini, Massara, ha fatto arrabbiare Leao e ha venduto Tonali. Il Milan ha regalato tante delusioni. Magari poi arrivano Frattesi e Milinkovic, ma per ora i tifosi sono molto delusi»