Stam APPROVA Fonseca: «Ottima scelta del Milan, può riportare il club ai fasti di una volta. Nesta al Monza? Ecco cosa penso»

L’ex difensore del Milan, Jaap Stam, ha commentato l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera e quello di Nesta al Monza

Intervistato da VociDiSport.net, Jaap Stam si è espresso così sull’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. L’ex difensore rossonero ha poi commentato anche l’approdo di Alessandro Nesta al Monza.

FONSECA AL MILAN – «Ottima scelta da parte del Milan. Si tratta di un allenatore di livello, che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Fonseca ha tutte le carte in regola per riportare il Milan ai fasti di una volta».

NESTA AL MONZA – «Sono contento per Alessandro perché è una persona fantastica, oltre a essere un ottimo allenatore. Sono convinto che il Monza ha fatto bene a sceglierlo perché è un tecnico preparato, che farà giocare bene i suoi ragazzi. Poi, cosa non indifferente, è stato chiamato da un nostro vecchio amico in comune, Adriano Galliani, che sicuramente gli darà fiducia e non gli darà troppe pressioni. Il che è fondamentale per un allenatore che fa il suo esordio in Serie A».

UN MIO FUTURO IN ITALIA DA ALLENATORE? – «Non è mai troppo presto per l’Italia, un paese in cui da calciatore sono stato benissimo, giocando in due squadre importantissime, incontrando tante persone fantastiche e avversari di estremo livello. La Serie A, del resto era, ed è tuttora, uno dei campionati più belli e competitivi del mondo e se la mia famiglia non avesse avuto il desiderio di tornare in Olanda, dove ho concluso la mia carriera da calciatore, avrei sicuramente giocato più a lungo in Italia. Quindi sì, assolutamente se l’Italia chiamasse risponderei presente».