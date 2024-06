Zirkzee Milan, RIFLESSIONI sul nodo commissioni: i rossoneri non demordono! Il punto sulla trattativa per l’attaccante

Le attenzioni del calciomercato Milan sono rivolte quasi esclusivamente sul chiudere l’affare Joshua Zirkzee. I rossoneri pagheranno la clausola rescissoria del Bologna, ma il nodo sul quale sembra essersi un po’ bloccata la trattativa è legato alle eccessive richieste economiche fatte dall’agente Kia Joorabchian per le commissioni. Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport, spiega la situazione.

PAROLE – «Il tema delle commissioni non è una novità, soprattutto per giocatori con clausole che col tempo si sono rivelate più basse del loro prezzo di mercato. Sono opportunità che gli agenti creano per cercare un guadagno maggiore. Una società ha tutto il diritto di andare a ragionare su una situazione così particolare, pensare di andare ad investire il 27% della cifra complessiva potrebbe essere una cosa che dà fastidio. Detto questo il Milan sta continuando a parlare per risolvere la questione e abbassare quantomeno le cifre».