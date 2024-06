Pobega Milan, la Fiorentina INSISTE! L’operazione può andare in porto: il PUNTO sulla trattativa per il centrocampista

Tommaso Pobega potrebbe davvero lasciare il Milan nel corso di questa estate, per trovare una nuova squadra che possa garantirgli maggior spazio rispetto a quello avuto dal centrocampista un quest’ultima stagione in rossonero. Sulle sue tracce, c’è la Fiorentina. A fare il punto sull’interesse della viola per il centrocampista italiano è Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport.

MARCHETTI – «Interesse della Fiorentina per Tommaso Pobega. Ha avuto un grande impatto con la Serie A un paio di anni fa, poi è stato infortunato. Ha trovato meno spazio nella stagione appena conclusa ma è un giovane interessante, italiano, che ha dimostrato di poter reggere i ritmi di una grande squadra. Vedremo se è un’operazione che può andare alla conclusione oppure no».