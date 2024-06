Morata Milan, lo spagnolo PRONTO a tornare in Italia? Si INSERISCE un’altra squadra di Serie A per l’attaccante dell’Atletico Madrid!

Negli ultimi giorni il nome di Alvaro Morata è tornato di moda per il calciomercato Milan come alternativa, soprattutto dopo le dichiarazioni dello stesso attaccante dell’Atletico Madrid che avrebbe aperto ad un ritorno in Italia anche per ragioni familiari.

Come rivela il giornalista Orazio Accomando su X, la Roma ha chiesto informazioni per il centravanti spagnolo. Situazione da monitorare, con i giallorossi che appresentano una concreta possibilità per l’ex Juve.