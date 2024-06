Fonseca Milan, Braglia lo BOCCIA: «A questo punto tenevo Pioli! Avrei puntato su questi altri profili, ho dei dubbi»

L’ex portiere del Milan, Simone Braglia, si è espresso duramente sulla scelta dei rossoneri di puntare su Paulo Fonseca come allenatore

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Simone Braglia boccia la scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli.

SE MI PIACE FONSECA AL MILAN? – «No. A questo punto tenevo Pioli. Avrei preferito Conte o De Zerbi. O la novità De Zerbi, con cui imposti una nuova programmazione, oppure un costruttore con cui parti sul sicuro».

INTER E JUVE – «Per me l’Inter punta alla Champions e non al campionato come primo obiettivo. Motta è il punto di domanda, ma i dubbi ce li ho sul Milan».