Pulisic CONVINTO: «Questa al Milan la mia stagione migliore, qui mi sento nel posto giusto. Vi spiego»

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic si è espresso così sulla sua prima stagione in rossonero appena terminata: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Goal.com, Christian Pulisic ha voluto fare un resoconto della sua prima stagione con la maglia del Milan.

IL MIO CARATTERE – «Quando inizi a fare interviste ricevi sempre domande simili. Puoi entrare in quella modalità di intervista. Penso di dare semplicemente le stesse vecchie risposte noiose, ma penso che sia importante fare domande ed è importante convincere le persone, non so, a parlare di cose che in realtà sono interessanti per loro. Tutta la mia vita è dedicata al calcio, ed è tutto ciò che la gente vuole sapere. È normale, capisco che è quello che vuoi chiedere. Questo è quello che sta succedendo. Questo è ciò per cui siamo conosciuti. Sono una persona piuttosto riservata, quindi non direi che voglio che le persone sappiano di più su di me, come ad esempio Tyler Adams e Weston McKennie, ovviamente mi va bene che le persone non sappiano nulla di me, ma quello non significa che non sia bene chiedere a volte come stanno le altre persone».

LA MIA STAGIONE AL MILAN – «Dal punto di vista calcistico individualmente è stata una stagione abbastanza buona. Sto facendo davvero bene, forse è la migliore stagione che abbia mai disputato. Mi sento come se fossi a posto. Sono entusiasta di essere tornato negli Stati Uniti per un po’, ho visto famiglia e amici e mi sono semplicemente goduto il tempo in campagna. Penso che sia importante, qualunque cosa accada, salvarsi, mettere da parte il gioco e tornare a casa con un buon atteggiamento e cercare di rilassarsi e riposarsi, vedere le persone che si amano».