Mercato Milan, un club spagnolo CHIAMA Luka Romero! Chiara la POSIZIONE dell’attaccante argentino sul proprio futuro

Uno dei nodi da risolvere per il mercato Milan sarà quello relativo al futuro di Luka Romero. Il giovane attaccante classe 2004 era stato ceduto in prestito all’Almeria a gennaio. Adesso farà rientro a Milano, prima di scoprire per quale squadra giocherà la prossima stagione.

Come riferito dal giornalista Matteo Moretto su X, il Las Palmas ha mosso i primi passi per acquistarlo, chiamando l’attaccante argentino. Il club isolano è stato il primo a muoversi ufficialmente. La priorità del calciatore sarebbe quella di rimanere in Spagna dopo l’esperienza appena conclusa.