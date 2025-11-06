Connect with us

HANNO DETTO

Trevisani su Milan Roma: «Rossoneri a due facce ma la vittoria è assolutamente meritata. E su Leao ho un pensiero chiaro»

HANNO DETTO

Biasin elogia Allegri in questo particolare! E sul Milan... Le dichiarazioni

HANNO DETTO

Cassano rincara la dose: «Allegri? Non si è minimamente evoluto e non arriverà tra le prime quattro». E getta ombre sulla permanenza

HANNO DETTO

Ravezzani pazzo di Allegri: sulla vittoria del suo Milan contro la Roma l'ha detto veramente!

HANNO DETTO

Biasin esalta Allegri: «Grande allenatore, c'è una caratteristica che lo testimonia più di altre. Ecco quale»

HANNO DETTO

Trevisani su Milan Roma: «Rossoneri a due facce ma la vittoria è assolutamente meritata. E su Leao ho un pensiero chiaro»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Trevisani

Trevisani, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sulla Roma sottolineando come Leao sia sempre una soluzione per i rossoneri

Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, ha analizzato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Roma.

Secondo il giornalista, il match ha avuto una svolta decisiva: «Una volta che la Roma non ha concretizzato le occasioni create nella prima mezz’ora era evidente che la gara avrebbe preso un’altra piega dopo il gol». Trevisani ha parlato di un «Milan a due facce»: la squadra «ha giocato molto bene dopo il gol e molto male prima».

Trevisani esalta Leao: le dichiarazioni

La differenza finale, per Trevisani, è stata la concretezza: «La differenza è stata che Pavlovic il gol lo ha segnato, mentre l’argentino [Dybala] lo ha sbagliato».

Il focus si è poi spostato su Rafael Leao«Ma Leao non era un problema? E’ la soluzione». Trevisani ha esaltato le qualità del portoghese: «Il Milan sa giocare in ripartenza e Leao negli spazi si esalta». Sul gol, l’azione non è stata casuale: Leao «guarda e aspetta Pavlovic». Il commento è netto: «Leao è un giocatore straordinario. Leao non può essere mai un problema, Leao è sempre una grande soluzione».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.