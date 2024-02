Trevisani analizza: «Il Milan prima di Pioli era terrificante, avevano fatto anni osceni». Tutte le dichiarazioni

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato al canale Youtube di Carlo Pellegatti dell’attuale momento del Milan e di Pioli.

PAROLE – «Il Milan prima di Pioli era una squadra terrificante: vi ricordate? Forse no.. ecco i tifosi del Milan si sentono un po’ onnipotenti, anche io voglio essere come Brad Pitt ma non lo sono. I rossoneri hanno fatto anni osceni, a oscillare tra il 6^ e il 7^ posto, senza mai vincere un trofeo. L’unico che ha sfiorato la Champions era stato Gattuso, arriva Pioli e ti riporta in Europa e ti fa vincere lo scudetto, meditate».