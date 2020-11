Trevisani: «Il Milan può essere la Lazio della passata stagione»

Riccardo Trevisani, commentatore Sky Sport, ha così parlato delle ambizioni da Scudetto del Milan di Ibrahimovic

Attraverso un editoriale pubblicato su Fantacalcio.it, Riccardo Trevisani, commentatore Sky Sport, ha così parlato delle ambizioni da Scudetto del Milan:

«Ibrahimovic ha preso una squadra incastrata fuori dalla zona Champions, che faceva fatica ad essere continua e l’ha resa da scudetto. E non si può storcere la bocca. Perché i numeri, che non mentono mai, dicono che da oltre un girone il Milan gioca, segna e vince più di tutti. Con Ibra, per Ibra e grazie a Ibra. Ma ha saputo anche senza di lui vincere delle partite, ha saputo crescere e oggi sa farne a meno, seppur per brevi periodi. Lo ripeto da inizio anno, forse il Milan non vincerà lo scudetto, ma certamente può essere la Lazio della passata stagione. Una squadra che può battere tutti e che può inserirsi a sorpresa fino alla fine. Per Ibrahimovic e per Pioli che lo ha saputo gestire al meglio».