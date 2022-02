Trevsani: «Il Milan ha subito un gol di mano in epoca VAR»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing commentando anche Milan-Udinese:

«Marchetti non può vedere l’episodio di Udogie in Milan-Udinese ma il VAR sì. Marchetti ha negato un vantaggio a Messias nei primi venti minuti e ha arbitrato male per il resto della partita. Milan-Spezia non va via dalla testa di nessuno, se entri in campo con qualcosa che ti manca e succede un episodio del genere perdi la pazienza. Ci sono tante cose che non vanno nel Milan ma questa squadra ha subito un gol di mano in epoca VAR»