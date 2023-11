Trevisani difende Pioli: «Se Allegri e Mourinho lo fanno sono geni, lui invece..»

Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di Pioli nella più recente puntata di Fontana di Trevi. Ecco cosa ha detto

«Il Milan ha fatto due partite oscene: Milan-Verona e Milan-Fiorentina, entrambe vinte per 1-0. In altri lidi, vittorie oscene per 1-0, si parla di grande grinta, grande tattica e grande corto muso. Perché Pioli è un c******e? Perché?? Io voglio sapere perché la narrazione di Pioli che vince 1-0 giocando male è che è un cretino, mentre se Allegri vince 1-0 giocando male è fortissimo, Mourinho vince 2-1 giocando male è un mito»