Trevisani ci va giù pesante: «Ecco cosa rispondo a chi dice che Chukwueze sia un grande acquisto»

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è tornato a parlare dell’acquisto fatto in estate dal Milan con Samuel Chukwueze

Nel corso dell’ultima puntata di “Fontana di Trevi” ai canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è espresso duramente sull’acquisto fatto dal Milan in estate con Samuel Chukwueze, prelevato dal Villarreal. Già in passato, il giornalista, non aveva speso belle parole nei confronti dell’esterno nigeriano.

LE PAROLE – «Una delle cose più dette sul Milan negli ultimi cinque mesi è che Chukwueze sia un grande acquisto. E’ falso».