Tramoni: «Giocare a Milano sarebbe un sogno»

In un’intervista concessa a Corse Matin, Mattéo Tramoni, talento di proprietà del Cagliari ha svelato così le proprie ambizioni per il futuro:

«Giocare a Milano sarebbe un sogno! Ero in panchina con il Cagliari in Serie A. San Siro è uno stadio mitico dove hanno giocato i più grandi calciatori del mondo. Mi piace anche la Bundesliga e più in particolare il Borussia Dortmund, ma è un altro campionato, devo crescere soprattutto in Italia»