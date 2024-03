Tramezzani sicuro: «Inter molto più forte di Milan e Juve, potrà gestirsi. Sul caso Acerbi penso questo»

L’ex difensore dell’Inter, Paolo Tramezzani, ha parlato del momento dei nerazzurri confrontandolo con quello del Milan e della Juve

Ai microfoni di Giornale Radio Football Club, Paolo Tramezzani ha detto la sua su quella che potrà essere la parte finale della stagione dell’Inter, confrontando la squadra di Simone Inzaghi con la Juve e col Milan.

CASO ACERBI? – «Mi spiace molto che succedano ancora oggi queste cose e che se ne parli in altri Paesi, diamo sempre un messaggio sbagliato dell’Italia. La notizia è arrivata anche qui in Croazia. I casi di razzismo succedono ovunque, può capitare anche all’estero di superare il limite. Capitava anche quando giocavo io, ma tutto finiva al triplice fischio. Prima succedeva anche di peggio, ma non c’era l’attenzione mediatica di oggi».

INTER E RIVALI – «L’Inter? Mentalmente l’eliminazione dalla Champions è stato un colpo molto duro, perché sia all’andata che al ritorno ha dimostrato di essere superiore all’Atletico. In campionato, però, credo che l’Inter possa gestirsi fino alla fine della stagione perché è molto più forte di Milan e Juve: con il vantaggio che ha può permettersi qualche passo falso. La Juve stava facendo un campionato straordinario, molto superiore alle aspettative e al valore della squadra».

ITALIA? – «L’unico leader vero è Spalletti».