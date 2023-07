Tournée Milan, giornata da turisti per i rossoneri a Los Angeles – FOTO

Prosegue la tournée americana per il Milan. I rossoneri affronteranno il Barcellona in amichevole, ma si concedono un po’ di svago

Il Milan è ancora al lavoro per preparare la prossima stagione nel corso della tournée negli USA. La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi dopo l’amichevole disputata contro la Juventus. Intanto, come testimoniano le immagini pubblicate sui social ufficiali del club, i rossoneri si sono concessi anche un po’ di svago.

Gli uomini di Pioli hanno approfittato per passare una parte della giornata di oggi da turisti: eccoli in giro per il centro di Los Angeles.