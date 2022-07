Totti: «Dybala poteva venire alla Roma, ma ora...»

Francesco Totti, intervistato da Sky Sport ha detto la sua sul futuro di Dybala. Ecco le parole dell’ex capitano giallorosso

«Lui in giallorosso era possibile, molto, poi sono successe altre cose ed è svanito. Ora andrà altrove, non so dove. Io ci speravo venisse alla Roma, c’è stata una chiacchierata dove non so cosa si siano detti»