Totti: «Batterà certamente il mio record, ha una mentalità diversa da altri»

Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

RECORD GOL CHAMPIONS – «Batterà certamente il mio record. Ha una mentalità diversa dagli altri, è uno dei più forti al mondo e se arriva uno più bravo è giusto che si prenda il primato. I record sono fatti per essere battuti e in questo caso sarei veramente contento per lui. Può ancora dare tanto: la condizione nonostante tutto è ancora buona, dovrà semplicemente gestirsi».