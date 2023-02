Tottenham, Conte resta in Italia post intervento: il comunicato

Dopo la gara con il Milan, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, rimarrà in Italia per recuperare al meglio dall’intervento subito di recente

Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, tornerà in Italia per riprendersi dall’intervento chirurgico. Ecco il comunicato del Tottenham sul tecnico italiano.

«Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia effettuato ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico.

La salute è la cosa più importante e tutti al club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l’incarico di allenatore della Prima Squadra».