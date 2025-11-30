Torino Milan, non si giocherà nel weekend! Ecco quando è in programma il match. Segui le ultimissime sui rossoneri

La prossima settimana si preannuncia anomala nel calendario della Serie A per i tifosi rossoneri. Contrariamente alle aspettative, il Milan non scenderà in campo nel weekend di campionato. Nessun allarme, tuttavia: il match contro il Torino non è stato rinviato per problemi logistici o emergenze, ma è stato semplicemente calendarizzato nel posticipo serale di inizio settimana. La sfida tanto attesa contro i granata è fissata per lunedì 8 dicembre alle ore 20:45all’Olimpico Grande Torino.

Allegri e la Gestione del Carico Fisico

Questa pausa forzata offre un vantaggio tattico non indifferente per l’allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per dare stabilità e solidità tattica al club. Il giorno in più a disposizione permette ad Allegri di gestire con maggiore cura il carico di lavoro e di preparare nei minimi dettagli l’insidiosa trasferta piemontese.

L’attenzione in questi giorni è massima, specialmente sul recupero di giocatori chiave come il capitano Davide Calabria, il terzino destro simbolo di grinta e attaccamento alla maglia, e sulla condizione fisica di Theo Hernández, il laterale sinistro francese la cui progressione è fondamentale per l’assetto offensivo del Diavolo. Allenarsi fino a lunedì significa poter affinare schemi e lavorare sulla compattezza difensiva, un punto critico nelle sfide contro avversari fisici come il Torino.

La Strategia di Tare e gli Obiettivi di Dicembre

Il prolungamento della preparazione è ben visto anche dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex difensore albanesenoto per la sua acume e visione a lungo termine. La strategia del DS è chiara: sfruttare ogni momento per costruire una mentalità vincente. La partita del lunedì è spesso considerata delicata, ma il Milan ha bisogno di portare a casa i tre punti per consolidare la propria posizione in zona Champions League.

Tare e la dirigenza stanno anche valutando come utilizzare al meglio questa settimana per intensificare i dialoghi relativi al calciomercato invernale, puntando a rinforzare ruoli specifici senza compromettere l’equilibrio del gruppo.

Un Match Fondamentale per la Classifica

La trasferta contro i granata è un appuntamento cruciale per l’ascesa in classifica del Milan. Giocare il lunedì seramette pressione, poiché i risultati delle dirette concorrenti saranno già noti. I rossoneri dovranno dimostrare freddezza e determinazione per affrontare un Torino che in casa è sempre un osso duro. La concentrazione dovrà essere massimadal primo all’ultimo minuto