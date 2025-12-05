Torino Milan, una trasferta storicamente complicata per i rossoneri: i dati. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio è una ferita che il Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato sulla panchina, è obbligato a rimarginare subito. Non c’è tempo per trascinarsi le scorie mentali, poiché già lunedì 8 dicembre il Diavolo sarà atteso da una delle trasferte storicamente più complicate del campionato: l’Olimpico Grande Torino.

La partita contro il Torino non è soltanto un appuntamento di Serie A, ma un vero e proprio crocevia mentale e statistico per i rossoneri. Il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente della Lazio Igli Tare, osserverà con attenzione una sfida che rischia di confermare un tabù storico.

Il Tabù Granata: Torino Bestia Nera del Milan

I numeri portati all’attenzione da La Stampa sono impietosi e sottolineano l’enorme difficoltà del Milan quando gioca in casa dei granata.

Negli ultimi 12 precedenti in campionato all’Olimpico Grande Torino, il Diavolo ha conquistato una sola vittoria, seppur clamorosa (il 7-0 della stagione 2020/2021). Tuttavia, da quel trionfo in poi, la tendenza è tornata negativa, con un pareggio e ben tre sconfitte subite in Piemonte.

Il dato più rilevante, e allarmante per i rossoneri, riguarda l’intera Era Urbano Cairo. Secondo la statistica, il Milan è la big di Serie A contro cui il Torino ha conquistato il maggior numero di punti: ben 28 in 32 gare. Questa cifra, che non ha eguali tra le altre grandi squadre del campionato italiano, evidenzia un problema tattico e psicologico profondo che il tecnico Massimiliano Allegri è chiamato a risolvere.

Vincere per la Svolta Mentale

La sfida di lunedì sera non ha quindi solo un valore di classifica. Per il Milan è fondamentale dimostrare di aver voltato pagina dopo la delusione in Coppa e di saper affrontare una squadra ostica in un campo tradizionalmente sfavorevole. Una vittoria rappresenterebbe una potente iniezione di fiducia e l’inizio di una nuova era sotto la gestione Allegri-Tare, spezzando un tabù che persiste da troppo tempo.