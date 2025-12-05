 Torino Milan, trasferta tabù: il Diavolo costretto a...
Torino Milan, trasferta tabù: il Diavolo costretto a voltare pagina in un campo storicamente ostico

Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: solo quattro rossoneri sopra la sufficienza, Allegri bocciato

Jashari, primo segnale incoraggiante dopo sei mesi: il centrocampista è promosso dai numeri. I dati non mentono

Lazio Milan, l'eliminazione in Coppa Italia non è un male: per la Gazzetta il Diavolo ha ora un unico grande bersaglio

Mercato Milan, conferme su Arizala: accordo raggiunto, cifre e dettagli dell'operazione col Medelin

14 minuti ago

Milan

Torino Milan, negli ultimi 12 precedenti in campionato solo una vittoria rossonera in casa granata: il Diavolo deve sfatare il tabu

L’eliminazione dalla Coppa Italia è una pagina che il Milan è obbligato a voltare subito per non trascinare le scorie mentali.

Già lunedì 8 dicembre, il Diavolo sarà atteso da una trasferta storicamente complicata: l’Olimpico Grande Torino. Basti considerare che negli ultimi 12 precedenti in campionato in casa granata, il Milan ha conquistato una sola vittoria, seppur clamorosa (7-0 nel 2020/2021). Da quel trionfo, tuttavia, sono arrivati un pareggio e ben tre sconfitte.

Un dato rilevante, portato all’attenzione da La Stampa, sottolinea la difficoltà: nell’era Urbano Cairo, il Milan è la big contro cui il Torino ha conquistato più punti, ben 28 in 32 gare. Questa statistica, che non trova eguali tra le altre grandi squadre, rende il prossimo match un vero e proprio crocevia mentale e storico per i rossoneri.

