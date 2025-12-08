Torino Milan, sfida totale a centrocampo: stasera va in scena il derby del cuore. Modric contro...

Torino Milan, amici contro: all’Olimpico si gioca una partita nella partita che divide un’intera nazione. Modric sfida Vlasic

Stasera l’Olimpico Grande Torino non sarà solo il teatro della sfida per i tre punti, ma ospiterà un confronto intimo e vibrante che accende la fantasia dei tifosi. La Gazzetta dello Sport lo ha ribattezzato «Il derby degli amici», puntando i riflettori sull’affascinante duello che animerà la zona nevralgica del campo: quello tra Nikola Vlasic e Luka Modric.

I due centrocampisti, pilastri inamovibili della Nazionale croata e legati da un profondo rapporto di stima reciproca, si ritroveranno stasera faccia a faccia, costretti a mettere da parte l’amicizia per 90 minuti di fuoco.

Sarà uno scontro tra generazioni e stili: da una parte l’energia e gli inserimenti del trequartista del Torino, dall’altra la visione periferica e la classe infinita del Pallone d’Oro rossonero, richiamato titolare da Allegri per guidare il Milan all’assalto della vetta. Compagni di mille battaglie con la maglia a scacchi, stasera saranno rivali spietati: Vlasic cercherà di oscurare la regia dell’amico, mentre Modric proverà a impartire l’ennesima lezione di calcio per scardinare la difesa granata. Un incrocio di destini che promette scintille.