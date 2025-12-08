Torino Milan, scontro tra titani in mezzo al campo: stasera la battaglia si gioca in cielo. Rabiot sfida Casadei

Torino Milan, centimetri e muscoli a confronto: Rabiot trova un avversario alla sua altezza, sfida generazionale per dominare la mediana

La sfida che chiuderà la 14esima giornata di Serie A non sarà solo un confronto tattico tra Allegri e Baroni, ma anche una vera e propria guerra di nervi e fisico nel cuore del gioco. La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su un duello che promette scintille e che potrebbe decidere le sorti del match: quello tra Adrien Rabiot e Cesare Casadei. All’Olimpico Grande Torino andrà in scena una sfida tra giganti, letteralmente: entrambi i centrocampisti superano il metro e novanta e fanno della prestanza atletica la loro arma principale.

Torino Milan, Rabiot sfida Casadei

Nonostante si trovino in fasi diametralmente opposte della carriera — il granata è un talento in ascesa che sta muovendo i primi passi importanti, il rossonero è un veterano all’apice della maturità — i due hanno molto in comune. In questo campionato si sono rivelati preziosi per recuperi e gestione del pallone, pur condividendo ancora uno zero nella casella dei gol segnati. Per il giovane ex Chelsea, che «studia da Rabiot» ammirandone strappi e gioco aereo, la serata rappresenta un esame di maturità fondamentale.

Per il “Duca” rossonero, invece, la gara nasconde un’insidia particolare. Abituato a dominare fisicamente sugli avversari, stasera Rabiot si troverà di fronte uno dei pochi rivali in grado di reggere l’urto e competere ad armi pari sul piano atletico. Per vincere questo duello rusticano, il francese dovrà far valere la sua maggiore esperienza e lettura delle situazioni, in una partita dove ogni contrasto potrebbe spostare l’inerzia verso il Milan o il Torino.