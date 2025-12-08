Torino Milan, assalto alla vetta col brivido: tra record da difendere e un tabù da sfatare

Torino Milan, la storia contro il presente: Allegri cerca il sorpasso dove il Diavolo fatica da anni, ma occhio al “mal di trasferta”

La ferita per l’eliminazione in Coppa Italia brucia ancora, ma il calendario offre subito l’occasione del riscatto. Stasera il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Torino per la 14esima giornata, con un obiettivo chiarissimo: vincere per scavalcare l’Inter e riprendersi la vetta solitaria della Serie A Enilive.

Tuttavia, la trasferta all’Olimpico Grande Torino nasconde insidie storiche pesanti. Se si eccettua il clamoroso 0-7 della stagione 2020/21, il Diavolo ha vinto solo una volta negli ultimi dodici incontri su questo campo, rendendo la sfida un vero tabù da sfatare per le ambizioni scudetto.

I numeri stagionali, però, sorridono ai rossoneri, rimasti imbattuti nelle ultime 12 gare di campionato (8 vittorie e 4 pareggi) e capaci di blindare la porta in ben sette occasioni, dimostrando una solidità ritrovata simile al girone d’andata del 2020/21. C’è però un trend preoccupante da invertire lontano da San Siro: il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte consecutive. Un ulteriore segno “X” stasera eguaglierebbe un record negativo che risale addirittura all’ottobre 1999, uno scenario che Allegri vuole evitare a tutti i costi per tornare a guardare tutti dall’alto in basso.