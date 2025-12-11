Torino Milan, rimonta da 2-0 a 2-3: l’ultima volta con Conceicao in panchina. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan in trasferta contro il Torino, conquistata in una spettacolare rimonta da un doppio svantaggio (2-0 a 2-3), non è stata solo un successo da tre punti, ma un segnale fortissimo di carattere e mentalità per tutto l’ambiente rossonero. Lo riporta il noto portale di statistiche Opta, che certifica la storicità dell’impresa.

Il Diavolo non vinceva una partita di Serie A partendo da una situazione di doppio svantaggio dal lontano 8 marzoscorso, quando i rossoneri si imposero in un emozionante 3-2 sul campo del Lecce, al Via del Mare. Ripetere un’impresa del genere, soprattutto in un momento cruciale del campionato, infonde una dose di fiducia fondamentale per il prosieguo della stagione.La Mano di Massimiliano AllegriQuesto tipo di reazione è il marchio di fabbrica del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo e della disciplina. La capacità di non disunirsi dopo aver subito due reti e di ribaltare il risultato in trasferta dimostra che la mentalità vincente imposta dal mister sta finalmente prendendo piede.Allegri ha sempre puntato sulla solidità nervosa e sulla gestione emotiva delle gare, e questa rimonta è la prova che la squadra risponde bene ai suoi dettami tecnici e caratteriali. La partita di Torino entra di diritto nelle gare che segnano la svolta stagionale, evidenziando la forza d’animo che l’allenatore è riuscito a reintrodurre nel gruppo.Un Segnale per il DS Igli TareQuesta statistica non ha solo un valore morale, ma anche un significato pratico per il Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, chiamato a costruire il Milan del futuro, può ora valutare la rosa non solo in termini di talento, ma anche di resilienza.La capacità di rimontare dimostra che la squadra è composta da elementi di forte personalità, un fattore che Igli Tarecertamente apprezza. Tuttavia, l’aver subito un doppio svantaggio iniziale, con l’attacco che ha dovuto lavorare il doppio per sanare gli errori, è anche un campanello d’allarme per il DS. Il mercato di gennaio resta aperto, e l’obiettivo di Tare è trovare quei rinforzi che possano garantire una partenza più solida alle partite, evitando di ricorrere sistematicamente a imprese eroiche per conquistare i tre punti. La combinazione di carattere e qualità è la chiave su cui il Club di Via Aldo Rossi intende basare il suo successo sotto la guida della coppia Allegri-Tare.