Torino Milan, il dato sui rigori assegnati contro non sorride ai rossoneri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Un dato statistico solleva una campana d’allarme nel reparto difensivo del Milan. In questa prima fase della Serie A 2025/26, il Diavolo si è ritrovato in testa a una classifica poco lusinghiera: quella dei rigori subiti. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è infatti la formazione che ha concesso il maggior numero di penalty finora.

Il Milan ha subito ben 5 calci di rigore in campionato, un numero che eguaglia solamente quello dell’Udinese, ponendo i rossoneri e i friulani al vertice di questa speciale graduatoria. Le partite in cui i direttori di gara hanno indicato il dischetto contro il Diavolo sono state quelle contro Napoli, Pisa, Roma, Inter e, più recentemente, il Torino.

La Classifica Nera dei Penalty Subiti

Questa tendenza non può passare inosservata per lo staff tecnico, che dovrà analizzare le cause di questa ricorrenza. Dietro al Milan e all’Udinese (entrambe a 5), la classifica vede altre squadre di spessore, sebbene con un penalty in meno:

Milan (Squadra di Massimiliano Allegri): 5 rigori subiti

(Squadra di Massimiliano Allegri): Udinese (Squadra friulana): 5 rigori subiti

Fiorentina (Squadra viola): 4 rigori subiti

Lecce (Squadra salentina): 4 rigori subiti

Napoli (Squadra partenopea): 4 rigori subiti

Allegri e Tare al Lavoro Sulla Fase Difensiva

La facilità con cui il Milan concede rigori è un fattore che rischia di compromettere l’equilibrio e la solidità della squadra, soprattutto in un campionato così competitivo. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, dovrà concentrare le sue sessioni di allenamento sulla disciplina difensiva e sulla posizione in area di rigore.

I rigori, infatti, spesso non sono solo errori individuali, ma il frutto di una difesa posizionale imperfetta o di una pressione eccessiva subita dagli avversari. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha portato in rosa giocatori di grande esperienza e leadership come Luka Modrić per garantire maggiore serenità nella gestione dei momenti critici, ma l’aspetto difensivo richiede un intervento mirato.

È fondamentale che i rossoneri trovino un modo per ridurre questi episodi, poiché ogni penalty concesso è un’occasione sprecata per difendere i preziosi punti in classifica e mantenere vive le ambizioni del Diavolo in Serie A.