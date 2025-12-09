Leao, piovono conferme: è corsa contro il tempo! C’è uno scenario che va assolutamente scongiurato

Leao, arrivano conferme dopo gli esami odierni: è corsa contro il tempo in vista della Supercoppa ma c’è un rischio da evitare

Il giornalista Marco Pasotto ha espresso su gazzetta.it le sue considerazioni sulle condizioni di Rafael Leao, offrendo uno sguardo ottimistico sul recupero del portoghese ma al tempo stesso evidenziando le necessarie cautele.

La notizia più importante, secondo Pasotto, riguarda l’assenza di lesioni. Questo dettaglio è cruciale, poiché «Significa poter allestire una tabella di recupero molto più veloce». Tuttavia, l’assenza di Rafa nel prossimo impegno di campionato, domenica a San Siro contro il Sassuolo, è data per scontata.

Leao, parte la corsa contro il tempo

Inizia, quindi, una vera e propria corsa contro il tempo per rimettere in piedi Leao in vista della Supercoppa Italiana. Il tempo necessario, teoricamente, c’è, ma tutto dipenderà dalla risposta della muscolatura alle cure.

Pasotto sottolinea come l’adduttore sia un muscolo essenziale per un giocatore con le caratteristiche di Leao, e di conseguenza, è particolarmente sollecitato. L’infortunio è avvenuto nel primo tempo della sfida contro il Torino, a seguito di un tiro finito fuori. Leao si era toccato insistentemente la parte destra della zona inguinale, provando a restare in campo solo un paio di minuti prima di chiedere il cambio. Per lui, questo è il secondo guaio muscolare stagionale, dopo il trauma elongativo al polpaccio destro che lo aveva costretto a saltare cinque partite.