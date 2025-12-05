Torino Milan, Allegri pensa già alla prossima: la probabile formazione. Un cambio obbligato

Torino Milan di campionato rappresenta l’immediata occasione per riscattarsi. Questa la probabile formazione di mister Allegri

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri è già proiettato al prossimo impegno di campionato. I rossoneri affronteranno il Torino in trasferta lunedì sera, una gara cruciale per dimostrare solidità e voltare pagina dopo il passo falso nel torneo nazionale. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di resettare e concentrarsi sul qui e ora, è pronto a schierare la formazione che ritiene la più competitiva.

L’imperativo per il Diavolo è ritrovare immediatamente la vittoria in Serie A, una competizione che, dopo l’uscita dalla Coppa, assume un’importanza ancora maggiore per gli obiettivi stagionali. Allegri, l’esperto stratega, è pronto a richiamare in campo i suoi uomini migliori, tornando a quella che può essere definita la sua formazione tipo.

Il Ballottaggio a Centrocampo: Loftus-Cheek in Vantaggio

Il reparto nevralgico del centrocampo è al centro dell’attenzione, soprattutto per la necessità di sostituire l’infortunato Youssouf Fofana, il dinamico mediano. Il ballottaggio principale per affiancare il fuoriclasse croato Luka Modric e il potente francese Adrien Rabiot vede in vantaggio l’imponente inglese Ruben Loftus-Cheek sul giovane e promettente Samuele Ricci, giocatore di grande tecnica. La scelta di Loftus-Cheek garantirebbe maggiore fisicità e spinta offensiva, elementi che Allegri ritiene fondamentali contro un avversario rognoso come il Torino.

In attacco, l’obiettivo è ritrovare la cinicità mancata contro i biancocelesti in Coppa. La manovra offensiva si affiderà alla velocità dell’esterno statunitense Christian Pulisic e all’estro del fantasista portoghese Rafael Leão, due elementi chiave per scardinare la difesa granata.

La Probabile Formazione del Diavolo:

Ecco la probabile formazione del Diavolo che scenderà in campo: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.