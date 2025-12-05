Allegri come Conte, il giornalista teme il Milan: «Sempre più inquietante»

Allegri come Conte, Milan come il Napoli dello scorso anno? Fabrizio Biasin inizia a preoccuparsi dei rossoneri. Il suo post su X genera discussioni

Il dibattito sulla corsa allo Scudetto si arricchisce di una nuova, intrigante, tesi lanciata da Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo e opinionista di fede interista. Attraverso un post pubblicato sul suo seguitissimo account X, Biasin ha evidenziato una suggestiva analogia tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli che, sotto la guida di Antonio Conte, si è laureato Campione d’Italia nella passata stagione.

L’osservazione del giornalista solleva un punto cruciale in ottica campionato: le somiglianze tra le due squadre non riguardano tanto l’aspetto puramente tattico, quanto la gestione delle risorse e l’approccio alla competizione. Il Milan, che in questa stagione ha l’enorme vantaggio di non disputare le coppe europee, può concentrare tutte le sue energie fisiche e mentali sul fronte nazionale. Questo è esattamente il fattore che, a detta di molti, ha rappresentato il grimaldello per il trionfo del Napoli azzurro di Conte, il quale, potendo preparare le partite con l’intera settimana a disposizione, riuscì a costruire la marcia inarrestabile che portò al titolo.

– Reduce da un’annata deludente

– Niente coppe europee

– Nuovo allenatore

– Fuori negli ottavi di Coppa Italia

– Contro la Lazio



La stagione 25-26 del Milan somiglia in maniera sempre più inquietante alla 24-25 del Napoli. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 4, 2025

🔴⚫ Il Vantaggio Psicofisico del Diavolo

Il Diavolo guidato dal pragmatico Allegri sembra aver adottato un profilo basso, una comunicazione “garagista” che tende a minimizzare gli obiettivi, spostando la pressione sulle avversarie. Questa strategia comunicativa, che Allegri padroneggia con maestria, ricorda da vicino il mantra del “Siamo outsider, non favoriti” spesso ripetuto dall’allenatore salentino Conte, un autentico maestro nel motivare e isolare la sua squadra dalle pressioni esterne.

«Reduce da un’annata deludente, niente coppe europee, nuovo allenatore, fuori agli ottavi di Coppa Italia, contro la Lazio. La stagione 25-26 del Milan somiglia in maniera sempre più inquietante alla 24-25 del Napoli.», queste le similitudini evidenziate dal noto giornalista di fede interista.