Passerini sul Milan: Deve Accelerare Subito. La Lista della Spesa del Corriere per Tare. Segui le ultimissime

L’avventura del Milan in Coppa Italia si è conclusa in modo amaro. Il gol di Mattia Zaccagni, l’ala sinistra dinamica della Lazio, a dieci minuti dal termine dell’ottavo di finale ha condannato il Diavolo all’eliminazione. Non c’è tempo per i rimpianti, tuttavia, perché per i rossoneri rimangono due obiettivi primari: il campionato (con il piazzamento in Champions League come primo traguardo ribadito ieri dal tecnico) e la Supercoppa Italiana, in programma a Riyad tra pochi giorni.

In questo contesto di massima concentrazione, il giornalista Carlos Passerini ha offerto un’analisi dettagliata sul Corriere della Sera, delineando il calendario cruciale che attende la squadra di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore pragmatico richiamato per la gestione vincente.

La Finestra d’Oro per lo Sprint Scudetto

Passerini è perentorio: il momento per accelerare è adesso, soprattutto in vista della Supercoppa. Il primo crocevia sarà la trasferta di Torino di lunedì, una gara sempre ostica. A rendere il Monday Night ancora più importante è il fatto che Napoli e Juventus, rivali dirette per la vetta, si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto di domenica al Maradona.

Successivamente, il Milan affronterà una serie di gare in campionato contro Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Secondo il Corriere della Sera, questa sequenza rappresenta la finestra d’oro per accumulare punti pesanti e consolidare la propria leadership prima della sosta per la Supercoppa.

L’Urgenza del Mercato: La Lista per Igli Tare

L’analisi di Passerini non si limita al campo, ma tocca un tasto dolente evidenziato anche dall’eliminazione in Coppa: la rosa corta dei rossoneri.

“Se c’è un momento per accelerare, è questo. In attesa del mercato di gennaio. Dove il Milan non potrà restare a guardare, se vuole alzare il livello di una rosa oggi troppo corta.”

Il giornalista elenca chiaramente le necessità impellenti per la squadra di Allegri. Servono rinforzi di qualità e subito. La lista della spesa, indirizzata al nuovo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, è specifica e in ordine di urgenza:

Un centravanti (per aumentare la cattiveria offensiva). Un esterno destro (per dare alternative e qualità sulle fasce). Uno stopper (per rafforzare il reparto difensivo).

La sintesi di Passerini è chiara: la società e Tare non possono permettersi di restare immobili se vogliono supportare Allegri nella corsa Scudetto e centrare l’obiettivo primario del piazzamento Champions.