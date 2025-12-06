Torino Milan, precedenti negativi per i rossoneri. Tutti i numeri. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio è ormai alle spalle, ma il Milan non ha tempo per rifiatare. Il Diavolo è atteso lunedì da una delle trasferte più ostiche del campionato: la sfida contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per gli uomini di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, si preannuncia una gara complicatanon solo per la necessità di reagire, ma anche per i numeri recenti che vedono i granata in netta crescita contro i rossoneri.

Torino, Bestia Nera Recente del Milan in Serie A

Le statistiche storiche mettono in guardia il Milan e il DS Igli Tare. Se in passato il Diavolo riusciva a imporsi con maggiore facilità, la tendenza si è invertita negli ultimi anni, rendendo la trasferta piemontese un vero e proprio tabù.

I granata, guidati da un allenatore tatticamente solido, hanno vinto due delle ultime tre gare disputate in Serie Acontro il Milan. Un dato che stride se si considera il bilancio precedente, dove il club torinese aveva perso ben sei degli otto scontri diretti precedenti. Questo netto cambio di rotta statistico sottolinea l’aumento della competitività del Torino e la difficoltà che i rossoneri incontrano ora nel superare la loro difesa rocciosa.

La Risposta Attesa da Allegri e Tare

Dopo la deludente prestazione in Coppa, Allegri deve lavorare sulla mentalità della squadra. La sfida non è solo tattica, ma soprattutto psicologica. I rossoneri devono dimostrare di sapersi rialzare immediatamente, evitando cali di concentrazione.

Il tecnico milanista farà affidamento sui suoi uomini chiave, come il rientrante Christian Pulisic, l’attaccante statunitense fondamentale per la spinta offensiva, e dovrà sperare nella regia illuminata di Luka Modrić (il fuoriclasse croato) per scardinare il muro granata.

Il DS Igli Tare segue con estrema attenzione queste gare. Le difficoltà realizzative palesate a Roma confermano la necessità di un attaccante di ruolo nel mercato di gennaio. Un mancato risultato a Torino aumenterebbe la pressione sul reparto offensivo e sull’urgenza di investire. L’obiettivo del Milan è tornare alla vittoria e inviare un segnale forte alla Serie A che il passo falso in Coppa è stato solo un incidente di percorso, non l’inizio di una crisi.