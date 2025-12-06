Torino Milan, tabù per i rossoneri: i numeri non sorridono la squadra di Allegri. Segui le ultimissime

Il Milan si prepara alla trasferta più insidiosa della Serie A. Lunedì sera, gli uomini di Massimiliano Allegri faranno visita al Torino in un match che va ben oltre i tre punti in palio: è una vera e propria sfida statistica contro un trend negativo sempre più preoccupante per i rossoneri.

Il Diavolo è chiamato a reagire dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ma i dati provenienti dagli scontri diretti in casa granata impongono la massima cautela al tecnico e al DS Igli Tare.

Un Precedente Statistico Allarmante per il Milan

Il Torino ha trasformato il proprio stadio in una vera e propria fortezza inespugnabile per il Milan negli ultimi anni. Le statistiche degli incontri casalinghi contro i rossoneri sono impressionanti e mettono in luce un netto cambio di passodel club piemontese:

Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A.

Questo filotto di vittorie è ancora più sorprendente se messo in prospettiva con il passato. I tre successi consecutivieguagliano il numero totale di vittorie ottenute dai granata nei precedenti 25 incroci interni contro il Diavolo. Un periodo lunghissimo che aveva visto il Milan dominare, con ben 17 pareggi e solo 5 sconfitte subite.

Questo dato è un campanello d’allarme che Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, non può ignorare. La squadra dovrà affrontare il match con una concentrazione altissima e una mentalità da finale, consapevole che il Torinodi oggi è una bestia nera ben più temibile di un tempo.

La Necessità di un Cambio di Rotta del DS Tare

Per il Milan, spezzare questa maledizione è fondamentale per la corsa Scudetto. Una quarta sconfitta consecutiva in trasferta contro i granata metterebbe eccessiva pressione sull’ambiente e sul lavoro di Allegri.

Il DS Igli Tare segue con attenzione l’andamento del reparto offensivo. L’incapacità di scardinare difese chiuse e l’assenza di un attaccante cinico sono problemi che si acuiscono in trasferte così ostiche. Il Direttore Sportivo sa che il mercato di gennaio sarà cruciale per fornire ad Allegri le risorse necessarie per superare squadre che, come il Torino, hanno trovato la chiave per annullare il Diavolo. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan alla vittoria sul campo granata per dimostrare che i rossoneri sono tornati a essere in grado di battere chiunque in Serie A.