Torino Milan, match più difficile del previsto: lo dicono i precedenti! Il dato. Segui le ultime sul club rossonero

Il Milan, reduce dal successo in Serie A contro la Lazio, non ha tempo per festeggiare. Il calendario impone ai rossoneriuna vera e propria reprise contro i biancocelesti, seguita da un difficile impegno in campionato. Il Diavolo dovrà infatti affrontare la Lazio due volte in pochi giorni, una sfida che metterà alla prova la profondità della rosa di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano.

Coppa Italia: Ritorno all’Olimpico per gli Ottavi

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, quando il Milan tornerà allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Questa competizione, storicamente ostica per il club meneghino (l’anno scorso sfuggita solo in finale contro il Bologna), rappresenta un obiettivo dichiarato per Allegri e i suoi giocatori. A parole, il Diavolo ha dimostrato di voler competereanche per questa coppa nazionale, un trofeo che completerebbe il palmarès recente e darebbe fiducia per il prosieguo della stagione. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, vede nella Coppa Italia un’opportunità per consolidare la mentalità vincente.

Il Tabù Torino: Una Trasferta Stregata in Serie A

Dopo l’impegno di Coppa, il Milan tornerà in campo in Serie A lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, per chiudere il 14° turno di campionato. Scendere in campo per ultimi permette ai rossoneri di conoscere i risultati delle innumerevoli contendenti in cima alla classifica, ma l’avversario è dei più insidiosi: il Torino.

La trasferta all’Olimpico Grande Torino è un vero e proprio tabù per il Diavolo. I dati storici sono preoccupanti: il Milan non vince in casa granata da tempo. L’ultima vittoria risale al clamoroso 0-7 che, l’anno prima dello Scudetto, lanciò il Milan verso la Champions League.

Da allora, il bilancio è stato negativo: un pareggio per 0-0 nell’anno dello Scudetto, seguito da due sconfitte per 2-1 e una sconfitta per 3-1. Allegri è chiamato a invertire questa tendenza negativa e a superare la maledizione granata per non perdere terreno prezioso nella lotta scudetto contro le dirette concorrenti.