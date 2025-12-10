Torino Milan, le parole di Pedullà sulla partita vinta dai rossoneri. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti

La giornata dell’Immacolata ha regalato ai tifosi del Milan una serata di emozioni pure, culminata in una clamorosa rimonta sul campo del Torino, un posticipo di Serie A vinto dal Diavolo per 3-2 dopo essere stato sotto per 0-2.

A commentare l’impresa dei rossoneri è stato Alfredo Pedullà, l’autorevole esperto di mercato di Sportitalia, nel suo canale YouTube. La sua analisi si è concentrata sull’eroe inatteso e sulla complessa gestione della gara da parte dello staff tecnico.

Pulisic, l’Eroe Incredibile: Doppio Colpo da Maestro

L’elogio più grande è andato a Christian Pulisic, l’esterno americano dotato di tecnica e rapidità, entrato a partita in corso. “Quel gran genio di Christian Pulisic entra e cambia la partita, facendo doppietta,” ha commentato Pedullà. La sua prestazione è stata ancora più sorprendente considerando le sue condizioni fisiche: “Aveva la febbre quarantott’ore fa, è partito con un Van per raggiungere il Milan all’ultimo momento ed è partito dalla panchina.”

Entrato al 21′ del secondo tempo, Pulisic ha lasciato subito il segno, prima pareggiando e poi siglando il gol del vantaggio che ha regalato tre punti pesantissimi. Grazie a questa vittoria, il Milan raggiunge il Napoli al comando a 31 punti e supera l’Inter, ferma a 30, in una fase cruciale del campionato.

L’Influenza di Allegri e le Difficoltà Iniziali

La partita si era messa subito male per il Diavolo, soprattutto a causa di un infortunio pesante: la perdita di Rafael Leão, l’ala portoghese e stella assoluta, per un problema agli adduttori.

Nonostante fosse squalificato e in tribuna, Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano ritornato al timone, ha subito dettato le contromisure, indicando al vice Landucci di schierare immediatamente Ricci e alzare Loftus-Cheek, cercando di riequilibrare il centrocampo.

Il primo tempo è stato segnato dall’errore di Fikayo Tomori, il difensore centrale veloce, che ha portato al rigore trasformato da Vlasic, e al raddoppio con un gran bel goal incrociato in diagonale di Zapata.

Il Goal Capolavoro di Rabiot e le Voci di Mercato di Tare

Il segnale di rientro è arrivato da un episodio spettacolare: il pari di Rabiot, definito da Pedullà come uno “straordinario goal che entra di diritto nella galleria dei più belli fin qui e che probabilmente resterà anche a fine stagione, uno dei goal più belli del campionato”.

Questa vittoria galvanizzante è un ottimo segnale per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. Il DS albanese ha il compito di assicurare ad Allegri una rosa completa che non dipenda solo dalle invenzioni del singolo (come Pulisic), lavorando sul prossimo calciomercato per garantire la profondità necessaria per competere fino alla fine, supportando così la visione tattica del suo allenatore.