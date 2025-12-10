 Calciomercato Milan, Fullkrug resta in lista per l'attacco
Calciomercato Milan, Fullkrug resta in lista per l'attacco: proposto ancora nelle ultime ore, questa la posizione di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, Fullkrug resta in lista per l’attacco: proposto ancora nelle ultime ore, questa la posizione di Tare e Allegri

7 minuti ago

Calciomercato Milan, in vista di gennaio resta viva l’ipotesi Fullkrug anche se non è tra i preferiti di Allegri e Tare. La situazione

Il mercato del Milan continua a essere un crocevia di nomi e proposte, specialmente per il reparto avanzato. Nonostante le trattative più calde ruotino attorno ad altri profili, c’è un nome che è stato avanzato alla dirigenza rossonera negli ultimi giorni: si tratta di Niclas Füllkrug.

L’attaccante tedesco è noto per il suo fisico imponente e la sua abilità aerea, caratteristiche che lo rendono un centravanti di stampo classico. Füllkrug rientra nel vasto parco attaccanti che il club sta seguendo, ma l’interesse è stato generato in modo specifico da intermediari che lo hanno proposto al Milan.

Calciomercato Milan, rossoneri freddi su Fullkrug

Tuttavia, il giornalista Matteo Moretto invita alla cautela, definendo il nome come uno da tenere «basso» e «freddo». Attualmente, Füllkrug non è considerato una priorità per la dirigenza e non rientra «sicuramente uno dei primi nomi» nella lista dei desideri per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri.

Questo suggerisce che il Milan sta concentrando le proprie risorse e la propria attenzione su obiettivi primari che ritiene più adatti alle esigenze tattiche immediate. Nonostante Füllkrug sia un profilo di indubbio valore e con esperienza internazionale, la sua candidatura appare, per il momento, una semplice opzione alternativa che difficilmente verrà approfondita nelle prossime settimane.

